Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Hosen-Tausch" - Ladendieb ertappt ++ Jugendlicher führt bei Diebstahl Messer und Betäubungsmittel mit sich ++ Traktor kommt von Fahrbahn ab - Fahrer leichtverletzt ++ Vandalismus am Sportplatz ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw kollidieren im Kreuzungsbereich - 23.000 Euro Schaden

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den späten Nachmittagsstunden des 29.10.24 im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Straße - Theodor-Heuss-Straße. Eine 49 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mercedes-Benz war gegen 17:50 Uhr beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Pkw Mercedes-Benz eines 63-Jährigen kollidiert. Der 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 23.000 Euro.

Lüneburg - "Hosen-Tausch" - Ladendieb ertappt

"Aus alt mach' neu" - Einen 25 Jahre alten Ladendieb ertappten Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäfts in der Große Bäckerstraße in den Nachmittagsstunden des 29.10.24. Der Lüneburger hatte gegen 15:30 Uhr eine Hose anprobiert, diese gleich anbehalten, seine alte Hose im Geschäft gelassen und dann den Laden verlassen. Mitarbeiter bemerkten dieses und verfolgten den Mann. Den 25-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls. Die Hose wurde sichergestellt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Jugendlicher führt bei Diebstahl Messer und Betäubungsmittel mit sich

Am 29.10.2024 gegen 17:45 Uhr steckte ein Jugendlicher in einem Supermarkt in der Straße "Adolfsplatz" mehrere Artikel in seine Kleidung und seinen Rucksack. Anschließend passierte er den Kassenbereich ohne den fälligen Betrag zu bezahlen. Die Polizei konnte den Jugendlichen antreffen und kontrollieren. Bei einer Durchsuchung wurde bei ihm ein Springmesser sowie Betäubungsmittel aufgefunden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und das Messer sowie die Betäubungsmittel sichergestellt.

Dannenberg - Traktor kommt von Fahrbahn ab - Fahrer leichtverletzt

Ein 60 Jahre alter Mann befuhr am 30.10.2024 gegen 06:30 Uhr die Bundesstraße 191 von Dannenberg in Fahrtrichtung Seybruch. Dabei fuhr er zu dicht am rechten Fahrbahnrand und touchierte dort ein Verkehrszeichen und einen Baum. Daraufhin geriet der Traktor ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren Baum. Der Traktor kippte anschließend auf die Seite, wodurch der Fahrer leicht verletzt wurde. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Uelzen

Uelzen OT Molzen - Streitigkeiten an Bushaltestelle - Faustschlag ins Gesicht

Nach Streitigkeiten bei einer Bushaltestelle in der Uelzener Straße am 29.10.2024 schlug ein 43-Jähriger einem 58-Jährigen mit der Faust in das Gesicht. Dadurch stürzte der Mann zu Boden. Der Täter setzte eigenständig einen Notruf ab und verblieb am Tatort. Beide Personen waren mit jeweils über ein Promille alkoholisiert. Der 58-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht.

Wrestedt - Vandalismus am Sportplatz

Unbekannte haben zwischen dem 28.10.2024 und dem 29.10.2024 auf dem Sportplatz in Wrestedt, Am Sportzentrum, randaliert. Dabei wurden Einrichtungen des ansässigen Vereins sowie der Freiwilligen Feuerwehr beschädigt. Unter anderem wurde ein Metalltor ausgehängt, eine Holzlatte abgerissen und ein technisches Gerät umgeworfen. Der Schaden liegt nach derzeitigen Schätzungen bei unter 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Unfall in der Hauenriede - Verursachendes Fahrzeug beschädigt und gesucht

Zwischen 08:30 Uhr und 14:15 Uhr kam es am 26.10.2024 in der Hauenriede zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchierte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug einen geparkten VW-Transporter am Außenspiegel. Es entstand ein Schaden in Höhe von unter 100 Euro. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend. Am Unfallort aufgefundene Fahrzeugteile deuten nach ersten Ermittlungen auf einen Fiat-Ducato hin. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Nach Verkehrsunfallflucht - PKW ermittelt

Nachdem ein Skoda Fabia am 30.10.2024 gegen 09:00 Uhr in einem Parkhaus von einem zunächst unbekannten Fahrzeug touchiert wurde, konnte die Polizei mit Hilfe einer Zeugenaussage den Verursacher ermitteln. Das verursachende Fahrzeug, ein Dacia Duster, wurde mit entsprechenden Schäden an der Halteranschrift festgestellt. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

