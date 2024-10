Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ U-Haftbefehl erlassen ++ 52 Jahre alter Pkw-Aufbrecher geht nach mehreren Tat-Serien in Haft ++

Lüneburg (ots)

Uelzen/Lüneburg

Einen Untersuchungshaftbefehl wegen Widerholungsgefahr setzten Ermittler des Polizeikommissariates Uelzen in Zusammenarbeit mit Ermittlern aus Lüneburg Anfang der Woche gegen einen 52 Jahre alten serien-Täter um. Der 52-Jährige war in den letzten Wochen in Uelzen und Lüneburg im Rahmen von mindestens drei Tatserien bei Aufbrüchen von Pkw in Erscheinung getreten und damals auch auf frischer Tat festgenommen worden. Betroffen waren damals mehr als 20 Fahrzeuge in Uelzen sowie mehr als ein Dutzend Pkw im Lüneburger Stadtgebiet, bei denen in allen Fällen Seitenscheiben eingeschlagen wurden.

Neben einem Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräumlichkeiten des 52-Jährigen in Lüneburg erwirkten die Uelzener Ermittler aus dem Bereich Eigentumsdelikte auch den Haftbefehl. In einer gemeinsamen Aktion durchsuchten die Uelzener und Lüneburger Ermittler seine Meldeadresse und konnten hier Beute aus verschiedenen Taten sicherstellen. Parallel wurde der Lüneburger festgenommen und der U-Haftbefehl umgesetzt. Die weiteren Ermittlungen zu den Aufbrüchen und weiteren Taten dauern an.

