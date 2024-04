LPI-EF: Hochwertiges Quad gestohlen

Erfurt (ots) - Über 9.000 Euro verlor ein 43-Jähriger Mittwochabend an Betrüger. Der Mann hatte über eine Plattform im Internet Waren zum Verkauf angeboten. Durch einen Unbekannten wurde ihm schließlich ein Kauf vorgetäuscht. In der weiteren Folge schickte der Täter dem 43-Jährigen einen Phishing-Link. Diesem folgte der Mann, gab seine Kreditkartendaten ein und meldete sich mit seinen Nutzerdaten an. Kurze Zeit ...

