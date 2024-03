Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer in Gastronomie im Bereich der Zeil

Frankfurt am Main (ots)

Mehrere Personen im Bereich der Einkaufsstraße Zeil, meldeten am Mittag des 09. März eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Katharinenpforte. Die um 15:19 Uhr alarmierten Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst befanden sich auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz und konnten vor Ort zügig das Feuer im Dachbereich einer Gastronomie feststellen. Kurze Zeit nach dem Eintreffen hatten bereits alle Personen das Gebäude verlassen, sodass eine Menschenrettung durch die Feuerwehr nicht erforderlich war. Mehrere Kräfte gingen zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Zum endgültigen Löschen des Feuers musste die Fassade geöffnet werden. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Zur Schadenshöhe und -ursache können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung übernommen. Im Einsatz waren etwa 22 Kräfte der Berufsfeuerwehr und dem Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell