Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 30-31.10.2024++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 31.10.2024

Im Verlaufe des Mittwochnachmittags brachen Unbekannte in eine Wohnung im Bleckengrund in Lüneburg ein. Über die Terrassentür gelangten sie in die Wohnung und durchsuchten alle Räume. Es wurde Geld und Schmuck entwendet.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 05.30 Uhr kam es in einem Hochhaus an der Bögelstraße zu einem Fall häuslicher Gewalt. Ein volltrunkener 38-jähriger polizeilich hinreichend bekannter Mann schlug hierbei massiv auf seine 43-jährige Bekannte ein und zog sie an den Haaren durch die Wohnung. Der hoch aggressive Mann legte sich anschließend zudem mit den Polizeibeamten an und es kam auch hier zu starken Widerstandshandlungen. Nach Einleitung mehrerer Strafanzeigen verblieb er zur Ausnüchterung in einer Gewahrsamzelle.

PK Uelzen:

Mittwoch, 30.10.24, gegen 18:30 Uhr

29525 Uelzen, B4, Uhlenring, Anschlussstelle Oldenstadt

Ein 73-jähriger Mann aus Celle fährt mit seiner 70-jährigen Ehefrau in einem PKW, Renault, an der Anschlussstelle Oldenstadt auf die B4 in Richtung Lüneburg auf. Dort dürfte dieser bemerkt haben, dass er falsch aufgefahren ist und wendet verbotswidrig auf die Richtungsfahrbahn Braunschweig. Hierbei übersieht der 73-jährige Mann den von hinten kommenden PKW, Opel, aus Lengede, der mit einer vierköpfigen Familie besetzt ist. Es kommt folglich zum Zusammenstoß, wodurch das Ehepaar aus Celle schwerstverletzt und die Insassen des Opel (2x Erwachsene, 2x Kind) leicht verletzt werden. Die Fahrbahn ist über Stunden gesperrt und es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von 25.000 Euro an den Fahrzeugen. Der 73-jährige Fahrzeugführer muss sich nun in Strafverfahren hinsichtlich einer fahrlässigen Körperverletzung und einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

PK Lüchow

Schnega - Sachbeschädigung mit Hilfe einer Baustellenabsicherung Unbekannte schleppten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zunächst eine Bake von einer Baustelle weg und benutzten die Bake dann, um auf einem Grundstück in der Nähe Dekofiguren zu beschädigen. Die Bake wurde am Tatort zurückgelassen.

Trebel / Dünsche - Streitigkeiten enden in Körperverletzung Gäste einer Feier gerieten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Streit, der darin gipfelte, dass der 26jährige Beschuldigte das 25jährige Opfer mit der Faust in das Gesicht schlug. Das Opfer, ein Mann aus dem hiesigen Landkreis, erlitt unter anderem einen Kieferbruch und musste in's Krankenhaus eingeliefert werden.

