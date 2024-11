Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand eines Wohnhauses - Löscharbeiten dauern an ++ Brand eines Einfamilienhauses - Bewohner unverletzt ++ Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall ++ Einbruch in Juwelier ++

Lüneburg

Amelinghausen - Drei Männer nach Auseinandersetzung leichtverletzt - Täter entfernen sich

Drei Männer im Alter von 21 Jahren bis 31 Jahren wurden am 31.10.2024 gegen 03:30 Uhr von einer Gruppe Männer in der Straße "Zum Lopautal" aufgesucht. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher die drei Männer leichtverletzt wurden. Die Tätergruppe entfernte sich anschließend unerkannt und konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Neetze - Brand eines Wohnhauses - Löscharbeiten dauern an

Kurz nach 12:00 Uhr wurde der Polizei am 01.11.2024 der Brand eines Wohnhauses "Am Kamp" gemeldet. Beim Eintreffen erster Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Objektes in Vollbrand. Nach ersten Befragungen sollen sich keine Personen mehr in dem Haus aufhalten. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Für den Einsatz wurde die betroffene Straße "Am Kamp" sowie die angrenzende Bahnhofstraße gesperrt.

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzung - Mann schlägt mit Hundeleine

Wegen nicht sorgsamen Umgangs mit einem Hund konfrontierten mehrere Personen am 31.10.2024 gegen 07:00 Uhr einen 43 Jahre alten Mann. Dieser wurde dadurch aggressiv und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schubste er eine 24-Jährige und schlug mit einer Hundeleine nach einem 23-Jährigen, welchen er am Kopf traf. Alle drei betroffenen Personen wurden leichtverletzt. Wenige Stunden später warf der selbige 43-Jährige einen Stein gegen die Fensterscheibe einer Bar in der Altenbrückertorstraße, obwohl er für den Bereich einen Platzverweis erhalten hat. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Lüneburg - "entwendeter" PKW aufgefunden - Nachlassirrtum

Nachdem die Polizei Ermittlungen aufgrund eines PKW-Diebstahls "Auf der Höhe" im Zeitraum vom 30.09.2024 bis zum 01.10.2024 aufgenommen hat, wurde das Fahrzeug, ein VW-Caravelle, im Landkreis Harburg festgestellt (siehe Pressemitteilung vom 04.10.2024). Nach weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich um einen Nachlass-Irrtum handelte und das "falsche" Fahrzeug der selbigen Marke an der genannten Örtlichkeit mitgenommen wurde. Der rechtmäßige Eigentümer wurde über den Irrtum informiert. Der Rücktransport des nicht zugelassenen Fahrzeuges wird vorbereitet.

Lüneburg - Mann sägt unerlaubt an Bäumen - Baum beschädigt Fahrzeuge

Ein derzeit unbekannter Mann sägte am 31.10.2024 gegen 18:00 Uhr an drei Birken neben einer Garage in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße. Eine der Birken fiel dabei auf zwei abgestellte PKW und beschädigte diese. Zwei Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und konnten den Mann noch antreffen, welcher daraufhin flüchtete. Der Gesamtschaden wird auf 10000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - beim Diebstahl ertappt - Polizei kann Dieb im Nahbereich antreffen - Diebesgut sichergestellt

Ein 40 Jahre alter Mann entwendete am 31.10.2024 gegen 10:45 Uhr einen Werkzeugkasten und einen Baustrahler von einem umzäunten Grundstück im Eisenbahnweg. Dabei wird er durch eine Bewohnerin beobachtet und angesprochen. Durch die Polizei konnte der dann flüchtige Mann in der Nähe des Tatortes angetroffen werden. Das Diebesgut im Wert von wenigen hundert Euro wurde sichergestellt.

Lüchow-Dannenberg

Bergen (Dumme) - Brand eines Einfamilienhauses - Bewohner unverletzt - Brandermittlungen laufen

Am 01.11.2024 gegen 00:30 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Dachstuhl sowie das Vordach eines Einfamilienhauses in der Dr.-Koch-Straße in Brand. Ein Bewohner konnte durch Nachbarn geweckt und aus dem Haus geholt werden. Er blieb unverletzt. Durch die Flammen wurde noch ein am Haus befindlicher VW Golf beschädigt. Die Feuerwehr konnte eine weitere Brandausweitung verhindern. Zum Brandzeitpunkt waren keine weiteren Personen im Gebäude. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Hitzacker - Bushaltestelle beschädigt

Die Glasscheiben eines Bushaltestellen-Häuschen im Hagener Weg wurden am 31.10.2024 gegen 20:00 Uhr durch Unbekannte zerstört. Dabei nahmen sie nach ersten Feststellungen Pflastersteine und warfen diese durch das Glas. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Das Objekt wurde mit Flatterband abgesperrt. Durch einen Zeugen konnten mehrere Jugendliche in Tatortnähe festgestellt werden, welche sich umgehend entfernten. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Bankfiliale verunreinigt - Frau mit Haftbefehl in eine JVA verbracht

Eine polizeilich bekannte 65 Jahre alte Frau wurde im Rahmen eines Einsatzes in einer Bank in der Gudesstraße festgestellt. Dabei hat sie die Räumlichkeiten mit Flaschen und Nahrungsmittelresten verunreinigt. Eine Überprüfung der Person ergab, dass für sie ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag. Sie wurde in die entsprechende Justizvollzugsanstalt verbracht. Ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde ebenfalls eingeleitet.

Uelzen OT Molzen - Alkoholisierter Fahrer verursacht Verkehrsunfall - Führerschein beschlagnahmt

Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Renault Scenic befuhr am 31.10.2024 gegen 17:30 Uhr die Straße "Zum Neuen Gehege". Dabei fuhr er einem auf der Fahrbahn in gleicher Fahrtrichtung verkehrsbedingt wartenden Skoda Octavia auf. Die Insassen des aufgefahrenen Skoda blieben unverletzt. Als sie den Verursacher ansprachen, nahmen sie Atemalkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest, der eintreffenden Polizei, bei dem 63-Jährigen ergab einen Wert von etwas über zwei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt.

Uelzen - Einbruch in Juwelier

Unbekannte gelangten in der Nacht zum 01.11.2024 in einen Juwelier in der Veerßer Straße, indem sie eine Glasscheibe des Schaufensters heraustrennten. Anschließend entwendeten sie diversen Goldschmuck und entfernten sich. Die Schadenshöhe ist zum derzeitigen Ermittlungsstand noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

