Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: (W)-Ergänzung: "Wer sah 3 bis 4 Personen mit weißen "Guy-Fawkes-Masken" ++ nach Einbruch in Juweliergeschäft sucht die Polizei Zeugen ++

Lüneburg (ots)

... bei den beschriebenen Masken handelt es sich (natürlich) um sog. "Guy-Fawkes-Masken" (nicht "Guy-Fakes"). ... Hintergrund siehe unten.

Anbei die korrigierte Version der Pressemitteilung:

++ nach Einbruch in Juweliergeschäft sucht die Polizei Zeugen ++ überregional agierende Täter ++ "Wer sah 3 bis 4 Personen mit weißen "Guy-Fawkes-Masken" ++

Uelzen/Niedersachsen

Nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Veerßer Straße in den späten Abendstunden des 31.10.24 ermittelt die Polizei mit Nachdruck und sucht Passanten bzw. Zeugen die möglicherweise die drei bis 4 maskierten Täter in den Abendstunden des 31.10. (Halloween-Abend) in der Uelzener Innenstadt wahrgenommen haben. Die vermutlich überregional agierenden Täter hatten gegen 23:20 Uhr eine Glasscheibe des Schaufensters herausgetrennt und anschließend diversen Goldschmuck aus der Auslage abtransportieren können. Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Bei der Tat trugen die Täter alle markante weiße sog. "Guy-Fawkes-Masken" (auch "Vendetta"- oder "Anonymous"-Masken genannt) - siehe Vergleichsbild.

Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -194, entgegen.

Hintergrund:

Guy Fawkes (geb. 13. April 1570 in York - GB) war ein katholischer Offizier des Königreichs England, der am 5. November 1605 in London ein Sprengstoff-Attentat auf den König Jakob I. und das englische Parlament versuchte. Die sog. "Guy-Fawkes-Maske" des Protagonisten V stammt aus der Graphic Novel "V wie Vendetta" beziehungsweise der gleichnamigen Verfilmung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell