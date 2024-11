Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Dachstuhlbrand nach Handwerkerarbeiten - Feuerwehr im Großeinsatz ++ Weiterer Einbruch gemeldet ++ Fahrraddiebstähle - Mountainbike mittels Ortungssystem aufgefunden ++ Audi Q7 entwendet ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Dachstuhlbrand nach Handwerkerarbeiten - Feuerwehr im Großeinsatz

Zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses im Hans-Steffens-Weg kam es in den Mittagsstunden des 06.11.24. Vermutlich aufgrund von Handwerkerarbeiten war es gegen 11:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung im Dachstuhl/Dachgeschoss des mit 10 Personen bewohnten Gebäudes gekommen. Die alarmierte Polizei evakuierte mehrere Personen aus dem Gebäude. Parallel war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Löscheinsatz. Aufgrund des Feuers und Löschwassers ist das Gebäude größtenteils aktuell nicht bewohnbar, so dass das Ordnungsamt der Hansestadt weitere Maßnahmen der Unterbringung einleitete. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

++ Bild vom Brandort unter www.polizeipresse.de ++

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus - keine Beute

In ein Einfamilienhaus im Moorweg brach ein Unbekannter in den Nachmittagsstunden des 05.11.24 ein. Der Täter öffneten gewaltsam eine rückwärtige Terrassentür, gelangte ins Gebäude und sah sich um. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 28 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Corsa stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 05.11.24 in der Dahlenburger Landstraße. Bei der Kontrolle des Opel-Fahrers gegen 22:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Der Konsum von THC wurde eingeräumt.

Lüneburg - Pkw kollidieren - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 75 Jahre alte Pkw-Fahrerin in den Nachmittagsstunden des 05.11.24 in der Soltauer Straße - Einmündung Oedemer Weg. Eine 20 Jahre alte Pkw-Fahrerin hatte gegen 16:10 Uhr beim Linkseinbiegen die Vorfahrt (Vorfahrt achten) der 75 Jahre alten Dacia-Fahrerin übersehen, so dass es zur Kollision kam. Die Seniorin wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Weiterer Einbruch gemeldet

Nachdem bereits zwei Einbrüche in Hitzacker in der Nacht zum 05.11.2024 der Polizei gemeldet worden, wurde nun ein weiterer Einbruch angezeigt (siehe Pressemitteilung vom 05.11.2024). In selbiger Nacht drangen Unbekannte in ein Vereinsheim "Am Räsenberg" ein, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde kein Diebesgut erlangt. Die Polizei kann einen Zusammenhang der Einbrüche nicht ausschließen und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Dannenberg - Ohne Fahrerlaubnis - unter Drogeneinfluss

Die Polizei kontrollierte am 05.11.2024 gegen 15:45 Uhr in der Hermann-Löns-Straße einen VW Beetle. Bei der Überprüfung des 31 Jahre alten Fahrers stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der entsprechenden Fahrerlaubnis war. Zusätzlich gab es Auffälligkeiten bezüglich der Fahrtüchtigkeit. Der Konsum von Cannabis und Kokain wurde eingeräumt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Clenze - Verkehrsunfall alleinbeteiligt - Mit Baum kollidiert

Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Citroen C4 befuhr am 05.11.2024 gegen 22:00 Uhr die Kreisstraße 23 von der Bundesstraße 71 kommend in Fahrtrichtung Clenze. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er wurde bei der Kollision leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf wenige tausend Euro geschätzt.

Uelzen

Rosche/ Waddeweitz - Fahrraddiebstähle - Mountainbike mittels Ortungssystem aufgefunden

Im Verlaufe des 05.10.2024 stahlen Unbekannte ein unverschlossenes Fahrrad der Marke "Pegasus" von einem Privatgrundstück "Im Winkel". Der Wert des Fahrrades liegt bei einigen hundert Euro. Zusätzlich wurde im selbigen Zeitraum ein Mountainbike in der Mühlenstraße entwendet. Dieses war mit einem Schloss an eine Laterne gekettet. Mittels Ortungssystem konnte die Polizei das Mountainbike im Rahmen einer Durchsuchung in Waddeweitz auffinden und der Geschädigten wieder aushändigen. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Ebstorf - Audi Q7 entwendet

Ein grauer Audi Q7 mit Uelzener Kennzeichen wurde in der Nacht zum 06.11.2024 in der Straße "Buchenhain" entwendet. Das Fahrzeug befand vor einem dortigen Wohnhaus abgestellt. Beide Fahrzeugschlüssel konnten vorgefunden werden. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von zwei Tätern aus. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Römstedt - Schwellbrand in Werkstatt

In einer Werkstatt im "Gollner Weg" kam es am 05.11.2024 gegen 19:00 Uhr zu einem Schwelbrand in einem Spänebunker. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen zur Ursache und dem Gesamtschaden dauern an. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell