Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240219 - 0195 Frankfurt - Höchst

Bad Homburg: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(th) Seit Montag, den 19. Februar 2024 gegen 17:00 Uhr wird der 65-jährige Christian K. vermisst. Herr K. war zuletzt im Klinikum Frankfurt Höchst aufenthältlich. Der Vermisste verfügt in Folge einer Schädelfraktur lediglich über ein Kurzzeitgedächtnis, was zur völligen Orientierungslosigkeit führen kann. Sollte Herr K. sich erneut eine Kopfverletzung zuziehen, besteht akute Lebensgefahr. Mögliche Anlaufadressen sind rund um das Klinikum Höchst sowie in Bad Homburg.

Herr K. kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 185 cm groß, ca. 84 kg schwer, kurze dunkle und grau melierte Harre; zuletzt bekleidet war er mutmaßlich mit einer blauen wattierten Jacke, einer schwarzen Jogginghose sowie schwarzen Sandalen mit Klett; Herr K. ist Brillenträger, zudem trägt er ein weißes Patientienbändchen des Klinikums.

Hinweise zu seinem Aufenthaltsort bitte an das 17. Polizeirevier unter 069 / 755-11700 oder jede andere Polizeidienststelle.

