POL-F: 240219 - 0194 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Haschischhandel

Frankfurt (ots) - (lo) Donnerstagabend (15. Februar 2024) ereignete sich in der Honsellstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde und der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29-jährige Geschädigte zu Fuß auf dem Bürgersteig der Honsellstraße in Richtung Hanauer Landstraße unterwegs. In Höhe der ...

mehr