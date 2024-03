POL Schwaben Nord: Unfall auf Autobahn

Augsburg (ots) - Pfersee - In der Nacht auf Samstag (02.03.2024) wurden drei Autos in Pfersee beschädigt. Es könnte ein Zusammenhang bestehen. Im Zeitraum von 20.00 Uhr (Freitag) bis 09.00 Uhr (Samstag) traten ein oder mehrere bislang Unbekannte die Außenspiegel von drei Autos ab. Ein davon betroffener Audi stand dabei geparkt in der Bebo-Wager-Straße auf Höhe Hausnummer 11. Das andere Fahrzeug, ein Opel, stand in ...

mehr