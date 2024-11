Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Sachbeschädigung durch Feuer ++ Räuberischer Diebstahl in Höhe von rund 90 Euro - Ein Mitarbeiter wird leicht Verletzt ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Einfluss von Alkohol ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg / Stadtkoppel - Sachbeschädigung durch Feuer

In den Morgenstunden des 12.11.2024 ist es zu Sachbeschädigungen an zwei Fahrzeugen in der Stadtkoppel gekommen. Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer konnten zunächst aufsteigende Rauchschwaden im Innenraum eines Skoda Rapids festgestellt werden, woraufhin dieser den Notruf verständigte. Ein Vollbrand konnte durch das zeitige Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei verhindert werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Im weiteren Verlauf des Morgens gegen 06:00 Uhr kam es zu einem weiteren Brand in einem BMW X3. Das Feuer konnte bereits durch Zeugen vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden, sodass eine größere Brandentstehung verhindert werden konnte. Die Beifahrerfenster beider Fahrzeuge waren eingeschlagen. Ermittlungen sind aufgenommen worden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg / Oedeme - E-Scooter unter Einfluss von THC und mit offenem Haftbefehl

Am Nachmittag gegen 16:00 Uhr des 11.11.2024 verlief bei einer Kontrolle im Oedemer Weg bei einem 19-jährigen Fahrer eines E-Scooters ein Drogenschnelltest positiv auf THC. Da gegen den 19-Jährigen zudem ein offener Haftbefehl vorlag, wurde er im Anschluss der Jugendarrestanstalt Verden zugeführt.

Lüneburg / Am Sande - Portemonnaie aus Handtasche gestohlen

Am 11.11.2024 gegen 11:00 Uhr nutzten Unbekannte die Gunst der Stunde als die 56-jährige Geschädigte beim Durchstöbern der Ware kurzzeitig abgelenkt war und entwendeten ihr in der Handtasche befindliches Portemonnaie. Neben Ausweispapieren und Zahlungskarten fehlen rund 400 Euro Bargeld. Die Polizei mahnt an dieser Stelle nicht zu viel Bargeld bei sich zu führen sowie Taschen immer geschlossen und eng am Körper zu tragen. Verteilen Sie zudem Ihre Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung auf und führen Sie nie PIN-Nummern und EC-Karten zusammen.

Echem - Einbruchdiebstahl aus Grundschule

In der Nacht zum 12.11.2024 gelang es bislang Unbekannten in ein Schulgebäude in Echem durch Aufhebeln einer Tür einzudringen. Aus den dortigen Räumlichkeiten konnten zwei Bohrmaschinen entwendet werden. Der Schadenswert beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Räuberischer Diebstahl - Diebesgut in Höhe von rund 90 Euro - Ein Mitarbeiter wird leicht Verletzt

In den Abendstunden des 11.11.2024 ist es in einem Lebensmittelgeschäft in der Bernhard-Nigebur-Straße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Die 22 sowie 26 Jahre jungen Männer planten mit dem im Rucksack befindlichen Diebesgut den Kassenbereich zu durchlaufen. Nachdem sie durch einen Mitarbeiter angesprochen worden, versuchten die beiden Männer unter Anwendung von körperlicher Gewalt zu fliehen. Der Mitarbeiter wurde dabei leicht verletzt. Gegen beide Männer ist nun ein Strafverfahren eingeleitet worden.

Uelzen - Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrer leicht verletzt

Beim Einfahren in einen Kreisverkehr am Hammersteinplatz ist es in den Mittagsstunden des 11.11.2024 zu einem Zusammenstoß zwischen einem 72-jährigen Fahrer eines Mercedes sowie einem 17-jährigen Fahrradfahrer gekommen. Der Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Augenscheinlich entstand an beiden Fahrzeugen kein Sachschaden.

Uelzen - E-Scooter Fahrer will vor Polizeikontrolle fliehen - Drogentest positiv auf THC

In den späten Abendstunden des 11.11.2024 will sich ein 36-jähiger Fahrer eines E-Scooters in der Groß Liederner Straße in Uelzen einer Polizeikontrolle entziehen, kann jedoch aufgrund des schnellen Eingreifens der eingesetzten Beamten fußläufig eingeholt und so an der Flucht gehindert werden. Dabei werden zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge beschädigt. Ein anschließender Drogentest verläuft positiv auf THC. Zudem konnte ein Atemalkoholwert von 0,35 Promille festgestellt werden. Bei einer späteren Überprüfung des E-Scooters stellte sich heraus, dass es sich hierbei um Diebesgut handelte. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Gegen den 36-Jährigen sind Straf- sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/Kolborn - Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Einfluss von Alkohol

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 493 zwischen Woltersdorf und Kolborn im Landkreis Lüchow-Dannenberg konnte am 11.11.2024 gegen 16:00 Uhr ein 62-jähriger Fahrzeugführer eines Volkswagens keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Neben des Fehlens seines Führerscheines wurde zudem ein Atemalkoholwert von 0,62 Promille festgestellt. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem ist eine entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet worden.

