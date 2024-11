POL-LG: ++ Unbekannte entwenden Reinigungsgerät ++ Einbruch in Lagerhalle - Werkzeuge und Kennzeichen entwendet ++ Gemeinsame Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei ++ Radfahrerin nach Unfall verletzt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Reppenstedt - Unbekannte entwenden Reinigungsgerät

In der Nacht zum 14.11.2024 kam es in der Mozartstraße zu einem Diebstahl von einem Eisstrahlgerät. Unbekannte verschafften sich über einen Bauzaun Zutritt ins zweite Obergeschoss eines dort befindlichen Brandobjektes und entglasten hier eine Terrassentür. Die Unbekannten entwendeten aus den Räumlichkeiten ein Eisstrahlgerät, welches zur Reinigung starker Verschmutzungen eingesetzt wird. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Lüneburg - Feuerwehreinsatz in Schulgebäude

Am 14.11.2024 kam es am frühen Nachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in einem Schulgebäude im Ostpreußenring. Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist Toilettenpapier angezündet worden. Das Feuer konnte bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Die Ermittlungen im Schulumfeld dauern an.

Lüneburg - Ohne Führerschein unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in der Bockelmannstraße konnte in den frühen Morgenstunden des 15.11.2024 ein 29 Jahre alter Opel Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Ein Strafverfahren gegen ihn ist eingeleitet worden.

Embsen - Bericht an Führerscheinstelle

Am 14.11.2024 fällt am frühen Abend in der Bahnhofstraße in Embsen eine Fahrerin eines Toyotas aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf. Nach polizeilicher Überprüfung wurde der Seniorin die Weiterfahrt zunächst untersagt. Ein Bericht an die Führerscheinstelle ist gefertigt worden.

Lüneburg - Einbruch in Lagerhalle - Werkzeuge und Kennzeichen entwendet

In der Nacht zum 15.11.2024 kletterten Unbekannte über die Umfriedung auf ein Lagerhallengelände in der Christian-Herbst-Straße. Dort verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude, in welchem sie diverse Türen aufhebelten. Es wurden unter anderem Werkzeuge und Kennzeichen entwendet. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Wendisch Evern - Reifen von BMW mit Nägeln beschädigt - Vor Monaten ähnliche Sachverhalte

Zwei mehrere Zentimeter lange Nägel wurden in der Nacht zum 15.11.2024 in zwei Reifen eines BMW Mini Cooper in der Feldstraße gesteckt. Das selbe Fahrzeug wurde vor einigen Monaten an derselben Örtlichkeit bereits beschädigt (siehe Pressemitteilung vom 13.02.2024). Der Schaden beläuft sich auf gut 200 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Gemeinsame Kontrollen von Ordnungsamt und Polizei

Das Ordnungsamt der Samtgemeinde Lüchow und die Polizei haben am Mittag des 14.11.2024 gemeinsame Kontrollen im Lüchower Stadtgebiet durchgeführt. Dabei wurden diverse Parkverstöße festgestellt. Zusätzlich wurden Verstöße wegen des Befahrens von Gehwegen durch Radfahrende und Durchfahrtsverbote geahndet.

Uelzen

Bad Bodenteich - Einbruch in ehemaliges Schulgebäude

Unbekannte warfen im Zeitraum vom 12.11.2024 bis zum 13.11.2024 mit einem Bauzaunfuß die Fensterscheibe eines ehemaligen Schulgebäudes "Am Leinenberg" ein. Anschließend betraten sie die Räumlichkeiten und versuchten im Objekt eine Tür aufzuhebeln. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Radfahrerin nach Unfall verletzt

Ein Senior befuhr am 14.11.2024 gegen 11:30 Uhr mit einem PKW-Mercedes die Greyerstraße und bog nach rechts auf einen angrenzenden Parkplatz. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer auf einem Fahrrad in gleicher Richtung fahrenden Seniorin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Seniorin und verletzte sich leicht. An dem PKW sowie am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt gut 500 Euro.

Bienenbüttel - Auffahrunfall auf Schützenstraße - 7000 Euro Sachschaden

Ein 46-jähriger Fahrer eines Ford Focus beabsichtigte am 14.11.2024 gegen 17:15 Uhr von der Schützenstraße auf die Bundesstraße 4 aufzufahren. Dabei fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm wartendenden VW Passat auf. Der 71 Jahre alte Passat-Fahrer blieb unverletzt. Seine 69 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden liegt bei etwa 7000 Euro.

