Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hund beißt Jugendliche ins Gesicht

Blankenberg (ots)

Am Freitagabend wurde eine Jugendliche in Blankenberg bei Brüel durch einen Hundebiss im Gesicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich das 14-jährige Opfer am Badestrand des Tempziner Sees auf, als eine Hundebesitzerin mit ihrem angeleinten Hund am Badestrand vorbeiging. Der zunächst zutraulich wirkende Hund soll dann unvermittelt der Jugendlichen einmal ins Gesicht gebissen haben, wodurch diese an der Nase verletzt wurde. Ein alarmierter Rettungswagen hat die 14-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die aus der Region stammenden Hundehalterin aufgenommen.

