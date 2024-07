Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 24

Parchim / Stolpe (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der BAB 24 wurde ein Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt. Die Fahrtrichtung Hamburg musste zwischen den Anschlussstellen Suckow und Parchim für etwa 7 Stunden voll gesperrt werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge beabsichtigte gegen 06:00 Uhr ein 34-jähriger Motorradfahrer zwei LKW zu überholen, die auf der rechten Fahrspur fuhren. Dabei kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen, in Folge dessen der 34-jährige Schwede stürzte und mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus Schwerin gebracht werden musste. Wie es genau zum Zusammenstoß kam ist nun Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Dazu kam auch ein Unfallsachverständiger zum Einsatz, weshalb die Fahrbahn in Richtung Hamburg bis circa 13:10 Uhr voll gesperrt werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

