Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl Kennzeichen und Sachbeschädigung in Steinbach-Hallenberg - Zeugenaufruf

Suhl (ots)

In der Zeit vom 29.06.2024, 22:30 Uhr bis 30.06.2024, 06:45 Uhr entwendeten unbkannte Täter die vordere Kennzeichentafel eines Pkw Isuzu. Der Pkw war in der Zeit am Rathhausplatz 3 in Steinbach-Hallenberg abgestellt. Zudem wurde der vordere linke Reifen zerstochen und die Heckklappe des Fahrzeuges zerkratzt. Zeugen die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Suhl unter Angabe des Akz. ST/0168056/2024 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell