POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 15.-17.11.2024++

Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Betrunken und ohne Führerschein mit PKW unterwegs

Am Freitag, gegen 19:00 Uhr wird ein 26-jähriger Mann dabei beobachtet, wie er mit einem PKW die Fahrt antritt, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Als Polizeibeamte den Mann schließlich kontrollieren, mussten sie zudem feststellen, dass er stark alkoholisiert ist und einen Atemalkoholwert von 1,12 Promille aufweist. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Sachbeschädigung an PKW

Ein bisher unbekannter Täter schlug in der Nacht von Freitag auf Samstag (ca. zwischen 19:00 und 03:00 Uhr) ein Fenster eines PKW in der Straße Am Domänenhof ein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter 04131-83062215 entgegen.

Lüneburg - Rollstuhl entwendet

Ein 27-jähriger Mann fühlte sich Samstagnacht offensichtlich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus noch nicht fit genug, um dies fußläufig zu verlassen. Kurzerhand schnappte er sich ohne zu fragen einen Rollstuhl und rollte von dannen.

Lüneburg - Müllcontainer in Brand gesetzt

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:15 Uhr wurde eine 1100l-Wertstofftonne angezündet und brannte komplett nieder. Naheliegende Mehrfamilienhäuser und unweit geparkte PKW waren glücklicherweise nicht gefährdet. Hinweise zu der Täterschaft nimmt die Polizei unter 04131-83062215 entgegen.

Barendorf - Einbruch - Über die Garage in das Einfamilienhaus

Am Samstag in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr kletterten Unbekannte auf die Garage eines Mehrfamilienhauses und hebelten von dort ein Fenster des ersten Obergeschosses auf, um sich durch dieses Zutritt in das Gebäude zu verschaffen. Dort entwendete die Täterschaft eine Handtasche und flüchtete vom Tatort.

Neetze - Alkoholfahrt

Auch in Neetze mussten Polizeibeamte am Freitagabend einem 62-jährigen Mann, welcher in einem VW T-Roc unterwegs war, seinen Führerschein abnehmen. Bei einer Polizeikontrolle bemerkten die Beamten, dass der Fahrer alkoholisiert war: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,68% Promille.

Bardowick - Einschleichdiebstahl

Am Freitagmittag nutzt ein Täter die kurze Abwesenheit einer Bewohnerin, als diese kurzzeitig das Haus verlässt und währenddessen die Haustür anlehnt. Der Täter schleicht währenddessen durch die nur angelehnte Haustür in ihr Haus. Aus dem Haus entwendet er Schmuck der Bewohnerin. Auf der Flucht aus dem Haus begegnet der Täter noch kurz der Bewohnerin und flüchtet danach in unbekannte Richtung.

Landkreis Uelzen

Ebstorf - Fensterscheibe einer Gaststätte eingeschlagen

Am Samstag, den 16.11.2024, gegen 22:50 Uhr, wird ein Seitenfenster einer Gaststätte in der Hauptstraße in Ebstorf eingeschlagen. Ein Zeuge konnte drei jugendliche Personen mit einem E-Scooter und Fahrrädern in Richtung Altenebstorf flüchten sehen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise unter: 05822-94792-0 (Polizeistation Ebstorf).

Uelzen - Fahren ohne Fahrerlaubnis - mit Sperrfrist am Straßenverkehr teilgenommen

Am Samstag, den 16.11.2024, um 10:10 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte auf der Salzwedeler Straße im Uelzener Ortsteil Groß Liedern einen 57-Jährigen Fahrzeugführer. Im Rahmen der Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer aktuell eine Sperrfrist aufweist und somit seinen PKW nicht im öffentlichen Verkehrsraum führen darf. Gegen den 57-Jährigen wird ein Strafverfahren eingeleitet und ihm wird die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitagvormittag ereignete sich in Lüchow in der Dannenberger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad. Eine 20jährige Pkw-Führerin wollte von der Lübelner Straße nach links in die Dannenberger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie die vorfahrtsberechtige 16jährige Leichtkraftführerin, die die Dannenberger Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich die 16Jährige leicht. Es entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

Lüchow - Sachbeschädigung an Plakat

Am Freitagabend setzte einen Täter ein Plakat in der Salzwedeler Straße in Lüchow in Brand. Hierbei entstand geringer Sachschaden.

Landkreis - Erhebliche Fahrbahnverunreinigung

In der Samstagnacht wurde die B 493 von Oldenstadt (Landkreis Uelzen) bis tief in den Landkreis Lüchow-Dannenberg, sowie deren Landestraßen und Gemeindestraßen durch einen Sattelauflieger mit Rübenschnitzel beladen stark verunreinigt. Durch einen technischen Defekt an der Klappe des Aufliegers wurde ein Großteil der Ladung auf den Straßen verloren. Für die Reinigung der Straßen rückten Straßenmeistereien und die freiwillige Feuerwehr, welche hauptsächlich im LK Uelzen tätig war, aus.

