POL-LG: ++ Update Suchmaßnahmen nach Senior: leblose Person aus Ilmenau geborgen ++ Senior aus Pflegeheim verschwunden ++ umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften ...

++ Update Suchmaßnahmen nach Senior: leblose Person aus Ilmenau geborgen ++ Senior aus Pflegeheim verschwunden ++ umfangreiche Suchmaßnahmen von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften mit Drohnen, Suchhunden und Sonarboot ++

Bad Bevensen/Uelzen

Im Rahmen der Suchmaßnahmen nach dem 86 Jahre alten Senior konnten Einsatzkräfte der Polizei in den späten Mittagsstunden des 17.11.24 eine leblose Person in der Ilmenau bei Bad Bevensen feststellen. Einsatzkräfte einer Technischen Einsatzeinheit der Zentralen Polizeidirektion waren gegen 13:30 Uhr mit einem Sonarboot sowie Tauchern auf/in der Ilmenau unterwegs und stellten dabei unter Wasser die leblose Person fest. Nach ersten Untersuchungen handelt es sich bei diesem um den vermissten 86-Jährigen. Eine abschließende Identifizierung und die Ermittlungen zur Todesursache dauern noch an. Die Ermittler des Uelzener Kriminalermittlungsdienstes gehen aktuell mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unglücksfall aus. Ein strafrechtlicher Hintergrund ist unwahrscheinlich.

Für die Rekonstruktion des Verschwindens und die weiteren Ermittlungen bittet die Polizei die Person (den Mann), die den Rollator am 16.11. an der Ilmenau festgestellt hat, sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

