POL-LG: ++ U-Haftbefehl erlassen ++ LKW gegen Baum - Landesstraße 233 voll gesperrt ++ vermummte Jugendliche/heranwachsende nachts im Parkhaus - Polizei kontrolliert ++

Presse - 18.11.2024 ++

Lüneburg

Adendorf/Lüneburg - U-Haftbefehl erlassen - Frau verletzt Nachbarn mit Stichwerkzeug - andauernde Nachbarschaftsstreitigkeiten als wahrscheinlicher Hintergrund

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg erliess ein Bereitschaftsrichter am 17.11.24 Haftbefehl gegen die 36-Jährige. Zu einer Eskalation unter Nachbarn war es wie bereits berichtet in den Mittagsstunden des 16.11.24 im Zufahrtsbereich eines Grundstücks im Papageienweg in Adendorf gekommen. Nach Stand der Ermittlungen hatte die 36 Jahre alte Anwohnerin gegen 12:30 Uhr nach einem verbalen Streit und Drohungen einen 49 Jahre alten Nachbarn mit einem Stichwerkzeug im Bereich des Oberkörpers lebensgefährlich verletzt. Angehörige nahmen den Angriff wahr und alarmierten über Notruf die Polizei und den Rettungsdienst.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Eskalation und dem Ablauf des Streits bzw. der Tat dauern an.

Lüneburg - vermummte Jugendliche/heranwachsende nachts im Parkhaus - Polizei kontrolliert

Zwei vermummte 16 und 18 alte junge Männer konnte die Polizei nach einem Hinweis in der Nacht zum 18.11.24 im Parkhaus "Am Altenbrücker Ziegelhof" kontrollieren. Die beiden Lüneburger hatten sich gegen 00:00 Uhr an abgestellten Pkw zu schaffen gemacht, diese jedoch noch nicht aufgebrochen. Bei sich hatten die jungen Männer u.a. Einbruchswerkzeuge. Die Polizei ermittelt wegen versuchtem Pkw-Aufbruch und ermittelt.

Scharnebeck - abgestellten Pkw Fiat beschmiert

Einen unter einem Carport Feldberg abgestellten Pkw Fiat 500 beschmierten Unbekannte in der Nacht zum 17.11.24 mit pinker Farbe. Parallel wurde das Verdeck des Cabrios aufgeschnitten, so dass ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüneburg - mit Radfahrer kollidiert - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 25 Jahre alter Radfahrer in den Abendstunden des 17.11.24 in der Altenbrückertorstraße. Ein 31 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mercedes war gegen 18:40 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Straße "An der Wittenberger Bahn" mit dem auf dem Radweg in falscher Richtung fahrenden Radler kollidiert. Dieser stürzte und erlitt Knieverletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 3.200 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Polizei misst Geschwindigkeiten - Zwei Verstöße festgestellt

Die Lüchower Polizei führte am Nachmittag des 17.11.2024 eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 248 im Bereich der 80 km/h Begrenzung zwischen Lüchow und Grabow durch. Dabei wurden in einer Stunde insgesamt zwei Verstöße festgestellt. Der gemessene Höchstwert lag bei 102 km/h. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten wurden eingeleitet.

Hitzacker - Einbruch in Café - Bargeld entwendet

In der Nacht zum 18.11.2024 wurde das Seitenfester eines Cafés in der Hauptstraße eingeschlagen. Anschließend entwendeten die Täter Bargeld aus der Kasse und entfernten sich. Der Wert des entwendeten Bargelds liegt bei unter 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Fahrraddiebstahl trotz Sicherung durch Kettengliederschloss

Unbekannte entwendeten am Abend des 16.11.2024 am Bahnhof in Bad Bevensen ein mittels Kettengliederschloss gesichertes E-Bike im Wert von mehreren hundert Euro. Das geöffnete Schloss wurde am Tatort zurückgelassen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Einbruch in Firmenfahrzeug - elektrische Instrumente und Werkzeuge entwendet

Am vergangenen Wochenende, 15.11.2024 - 18.11.2024, verschafften sich Unbekannte durch das Fenster eines Firmenfahrzeugs gewaltsam Zutritt in den Innenraum. Aus dem in der Ringstraße abgestellten PKW wurden elektrische Instrumente und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Einbruchsversuch in Geschäft scheitert

Am 17.11.2024 gegen 22:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Geschäft in der Hauenriede einzubrechen. Dabei misslang das Eindringen durch die Eingangs-Schiebetür mittels Hebelwerkzeug. Der Schaden an der Tür beträgt ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Ebstorf/Melbeck/Uelzen - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer - LKW gegen Baum - Landesstraße 233 voll gesperrt

Ein LKW kollidierte am 18.11.2024 gegen 08:15 Uhr auf der Landesstraße 233 zwischen den Ortschaften Velgen und Bardenhagen mit einem Baum. Die Ermittlungen zur Unfallursache, bei welcher der LKW in nördlicher Fahrtrichtung nach rechts von der Fahrbahn abkam, dauern an. Für die Bergung des Fahrzeugs wurde die Fahrbahn über mehrere Stunden gesperrt. Die Sperrung dauert derzeit noch an. Der 48 Jahre alte Fahrer wurde leichtverletzt zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

