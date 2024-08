POL-HS: Einbruch in Imbiss

Geilenkirchen (ots) - Eine bislang unbekannte Frau entwendete am Samstag, 10. August, aus einem Rollator Bargeld sowie ein Schlüsselbund. Die Eigentümerin probierte in der dortigen Deichmann Filiale Schuhe an und saß auf der Sitzfläche ihres Gefährtes. Sie bemerkte eine Frau, die kurz hinter ihr stand, sich dann bückte und so tat, als wäre ihr etwas zu Boden gefallen und dann gebeugt durch den Gang ging und das ...

