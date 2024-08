Heinsberg (ots) - Straftaten: Erkelenz - Versuchter Einbruch in Bäckerei Zwischen Freitag (09.08.2024, 12:30 Uhr) und Samstag (10.08.2024, 05:45 Uhr) versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei auf dem Sankt-Rochus-Weg in Erkelenz einzudringen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und leitete weitere Ermittlungen ein. Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen oder hat etwas beobachtet? ...

