Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrug bei Dachreparatur

Heinsberg-Grebben (ots)

Anwohner der Karl-Arnold-Straße beauftragten nach mündlicher Absprache an der Haustür am Freitag, 9. August, drei ihnen unbekannte Männer mit Reparaturarbeiten am Dach ihres Hauses. Es wurde ein niedriger dreistelliger Betrag vereinbart, als Lohn für die Arbeit. Als die Männer fertig waren, forderten sie jedoch einen mittleren vierstelligen Betrag für ihre Mühen. Der Hauseigentümer weigerte sich zu zahlen und man einigte sich anschließend mündlich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Eine Rechnung über die Arbeiten erhielt der Heinsberger nicht und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei. Einer der Unbekannten war 30 bis 35 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und hatte eine untersetzte Statur. Er hatte dunkle Haare und einen ungepflegten Schnauzbart. Der zweite Mann war 28 bis 30 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, hatte ein normale Statur und schulterlange schwarze Haare. Der dritte Unbekannte war etwas jünger, zirka 20 bis 30 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur, schulterlange Haare und trug eine Kappe. Wer hat die Männer gesehen oder wem boten sie ebenfalls an der Haustür Handwerksleistungen an? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven an, Telefon 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell