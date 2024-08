Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht der KPB Heinsberg vom 11.08.2024

Straftaten:

Erkelenz - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Zwischen Freitag (09.08.2024, 12:30 Uhr) und Samstag (10.08.2024, 05:45 Uhr) versuchten unbekannte Täter gewaltsam in eine Bäckerei auf dem Sankt-Rochus-Weg in Erkelenz einzudringen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und leitete weitere Ermittlungen ein.

Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Verkehrsunfälle:

Übach-Palenberg - Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Am Samstag, 10. August 2024 gegen 10:30 Uhr kam es in Übach-Palenberg, auf der Heerlener Straße, zu einem Verkehrsunfall. Zur Unfallzeit befuhr eine 26-jährige Frau aus Geilenkirchen die Heerlener Straße in Fahrtrichtung Niederlande. Aufgrund von Gegenverkehr musste sie verkehrsbedingt hinter einem geparkten Pkw warten. Ein 84-jähriger Kradfahrer befuhr zur gleichen Zeit die Heerlener Straße in gleicher Fahrtrichtung und beabsichtigte an dem Pkw der 26-jährigen vorbei zu fahren. Als der Kradfahrer auf gleicher Höhe war, fuhr die Pkw-Führerin an und es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 84-jährige Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Wegberg - Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Am Samstag, 10.08.2024 um 12:10 Uhr kam es in Wegberg auf der Gladbacher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Zur Unfallzeit befuhr die 20-jährige Pkw-Führerin die Straße In Mehlbusch in Fahrtrichtung B57/Gladbacher Straße. Beim Abbiegen übersah die Pkw-Führerin einen von rechts kommenden 28-jährigen Fahrrad-Fahrer, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß kam der Fahrrad-Fahrer zu Fall und verletze sich leicht. Er wurde dem Krankenhaus Erkelenz zugeführt.

