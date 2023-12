Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss- Blutprobe genommen und Führerschein sicher-gestellt

Hattingen (ots)

Am 30.11.2023, gegen 16:55 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Hattinger mit seinem Pkw der Marke VW die Holthauser Straße in Fahrtrichtung Hattingen-Mitte. An der Kreuzung Holthauser Straße/ Zum Ludwigstal beabsichtigte er nach links in die Straße Zum Ludwigstal abzubiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt einer entgegenkommenden 61-jährigen Spröckhövelerin, welche die Holthauser Straße mit ihrem Opel befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, welche durch die Wucht des Aufpralls so stark beschädigt wurden, dass sie später abgeschleppt werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Hattinger unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein vor Ort durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Der Wert der Atemalkoholmessung war deutlich erhöht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

