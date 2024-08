Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstahl/ Wer kennt die Täterin?

Geilenkirchen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau entwendete am Samstag, 10. August, aus einem Rollator Bargeld sowie ein Schlüsselbund. Die Eigentümerin probierte in der dortigen Deichmann Filiale Schuhe an und saß auf der Sitzfläche ihres Gefährtes. Sie bemerkte eine Frau, die kurz hinter ihr stand, sich dann bückte und so tat, als wäre ihr etwas zu Boden gefallen und dann gebeugt durch den Gang ging und das Geschäft verließ. Kurz darauf musste die Geilenkirchenerin feststellen, dass Bargeld und ein Schlüsselbund aus der Tasche ihres Rollators fehlten. Sie beschrieb die unbekannte Frau als etwa 50 bis 60 Jahre alt und von kräftiger Statur. Wem ist die Frau ebenfalls aufgefallen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Sie können auch Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell