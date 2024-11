Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw streift im Vorbeifahren Reiterin - Außenspiegel abgerissen und weitergefahren ++ Einbrüche in Wohnhäuser ++ volltrunkener E-Scooter-Fahrer in "Schlangenlinien unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Presse - 21.11.2024

Lüneburg

Nahrendorf, OT. Breese - Pkw streift im Vorbeifahren Reiterin - Außenspiegel abgerissen und weitergefahren

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den späten Nachmittagsstunden des 20.11.24 auf der Kreisstraße 6 im Bereich Breese. Eine 14 Jahre alte Reiterin war gegen 17:00 Uhr im Bereich der Kreisstraße unterwegs, als ein vorbeifahrender Pkw (vermutlich Kombi) das Mädchen streifte. Der rechte Außenspiegel touchierte die Jugendliche am Bein, so dass der Spiegel abriss. Der Pkw fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Reiterin zu kümmern. Die 14-Jähriger erlitt Verletzungen am linken Unterschenkel und wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Dannenberg gebracht. Hinweise zum verursachenden Pkw (ohne rechten Außenspiegel) nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Barendorf/Lüneburg - Einbrüche in Wohnhäuser

In ein Einfamilienhaus im Ulmenweg in Barendorf brach ein Unbekannter in den frühen Abendstunden des 20.11.24 ein. Der Täter hatte zwischen 17:30 und 19:00 Uhr gewaltsam eine Terrassentür geöffnet, das Wohngebäude betreten und sich umgeschaut. Dabei wurde Schmuck und Bargeld erbeutet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Bereits zwischen 14:00 und 17:00 Uhr wurde auch im Drosselweg in zwei Wohnhäuser eingebrochen. Hier wurde nichts gestohlen.

Zwischen 13:45 und 17:30 Uhr brachen Unbekannte auch in ein Reihenendhaus in der Guerickestraße in Lüneburg ein. Auch hier wurde eine Terrassentür aufgebrochen und das Gebäude betreten. Dabei gingen die Eindringlinge vermutlich leer aus. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hintergrund:

In der dunklen Jahreszeit wird die Polizei im Rahmen des Maßnahmen- & Präventionskonzepts gegen Wohnungseinbrüche in der Region auch in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei Lüneburg wieder präsent und aktiv sein und kontrollieren.

Um ungefiltert und aktuell Hinweise der Bevölkerung entgegenzunehmen, hat der Ermittlungsbereich Wohnungseinbruchdiebstahl weiterhin eine gesonderte Erreichbarkeit unter Tel. 04131-8306-1991 ("WED-Hinweis-Telefon") eingerichtet. Über diese Nummer können Bürger (auch außerhalb von akuten Einsatzanlässen) Hinweise an die Ermittler telefonisch weitergeben. Parallel steht dazu auch weiterhin die E-Mail: wed@pi-lg.polizei.niedersachsen.de zur Verfügung.

WICHTIG: Bei aktuellen/akuten Hinweisen oder Einsatzlagen werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten den Notruf über 110 zu wählen, damit entsprechende Einsatz- und Fahndungsmaßnahmen sofort erfolgen können.

"Stehlen wir den Tätern auch etwas, nämlich Zeit!" - Mechanischer Einbruchschutz wirkt

EINBRUCHSCHUTZ WIRKT - Mechanischer Einbruchschutz ist wichtig

Sicherungstechnik schreckt Einbrecher ab. Sie bedeutet längere Arbeitszeit = größeres Entdeckungsrisiko. ... so dass Einbrecher bei gut gesicherten Fenstern und Türen ihren Einbruchsversuch bereits nach wenigen Minuten abbrechen. Dass dieser Einbruchschutz wirkt lässt sich sogar mit Zahlen belegen, so dass in den letzten Jahren fast die Hälfte aller Wohnungseinbrüche im Versuch "stecken blieb"- Tendenz steigend.

Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. - auch eine Keller- oder Nebeneingangstür sollte grundsätzlich verschlossen sein und nur für eine unmittelbare Nutzung geöffnet werden. Häufig wird genau dies dann am Tage auch mal vergessen. - Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher erahnen die Verstecke! - Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht tagsüber - geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten am Abend. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

SEIEN SIE WACHSAM - Einbruchschutz durch Nachbarschaftshilfe ("Wachsamer Nachbar") "Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn - für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher kaum eine Chance", weiß Präventionsexperte Michael Falk. "Sind Sie im Urlaub oder länger abwesend, informieren Sie Ihre Nachbarn darüber. Das sensibilisiert und man schaut einfach genauer hin. Vielleicht mäht ja auch Ihr Nachbar mal den Rasen für Sie oder stellt Ihre Mülltonne raus!"

Die wichtigsten Tipps Ihrer Polizei:

- Achten Sie bewusst auf verdächtige Situationen, Personen oder Fahrzeuge. - Achten Sie auf Fremde im Umfeld, im Haus oder auf dem Nachbargrundstück und sprechen Sie sie ggf. an. - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie den Türöffner drücken. - Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Keller- und Bodentüren stets verschlossen sind. - Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, indem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken. - Alarmieren Sie bei verdächtigen Situationen/Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) sofort die Polizei auch über Notruf 110.

Unterstützen Sie unsere Ermittlungen:

- Notieren Sie Kennzeichen, Fahrzeugtyp und -farbe von fremden Fahrzeugen in Ihrer Umgebung. - Prägen Sie sich das Aussehen von unbekannten Personen in Ihrer Umgebung ein. - Achten Sie auch auf Vorkommnisse bei Ihren Nachbarn. - Teilen Sie ihre Beobachtung umgehend der Polizei mit, in Notfällen und dringenden Verdachtsfällen wählen Sie 110

Lüneburg - Geldbörse aus unverschlossenen Pkw mitgenommen

Die Geldbörse einer 45-Jährigen griff sich ein Unbekannter in den Nachtmittagsstunden des 20.11.24 aus einem unverschlossen in der Volgerstraße abgestellten Pkw Skoda. Dabei nutzte der Unbekannte zwischen 16:00 und 16:30 Uhr eine günstige Gelegenheit und griff sich die Börse aus dem Pkw. Es entstand ein Schaden von gut 70 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - volltrunkener E-Scooter-Fahrer in "Schlangenlinien unterwegs

Einen volltrunkenen 27-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 21.11.24 in der Dahlenburger Landstraße. Der Lüneburger war gegen 02:15 Uhr in "Schlangenlinien" unterwegs und nutzte dabei die komplette Fahrbahnbreite aus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - zwei Geldbörsendiebstähle in den vergangenen Tagen

Am 19.11.2024 sowie am 20.11.2024 ist es jeweils zu Diebstählen von Geldbörsen älterer Personen in einem Supermarkt in der Schützenstraße gekommen. Dabei wurden Dokumente, Zahlungskarten und Bargeld erlangt. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen am besten in verschlossenen Innentaschen am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Wrestedt - von Fahrbahn abgekommen - 21-Jähriger schwerverletzt

Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus kam am 20.11.2024 gegen 14:30 Uhr von der Fahrbahn der Landesstraße 270 nach rechts ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Ursächlich für den Unfall könnte nach ersten Ermittlungen ein Sekundenschlaf des Mannes, welcher aus Overstedt in Richtung Wieren fuhr, gewesen sein. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden liegt bei über 10000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Uelzen - 65-Jähriger betritt Apotheke trotz Hausverbot - Diebstahl aufgedeckt

Ein polizeilich bekannter 65 Jahre alter Mann betrat trotz Hausverbot am 20.11.2024 gegen 16:00 Uhr eine Apotheke in der Veerßer Straße. Als die Polizei eintraf, konnte bei dem Mann noch Diebesgut aus der betroffenen Apotheke im Wert von etwas über 50 Euro aufgefunden werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Ebstorf - Unfall zwischen LKW und PKW - keine Verletzten

Ein 46 Jahre alter Mann befuhr am 21.11.2024 gegen 09:00 Uhr mit einem PKW-Renault die Straße "Westerholz" in Fahrtrichtung Landesstraße 233. Er hielt bei einem STOP-Schild an und beabsichtigte anschließend auf die Landesstraße aufzufahren. Dabei kollidierte er mit einem von rechts kommenden LKW. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Summe des Schadens wird auf 13.000 Euro geschätzt. Beide Fahrer blieben unverletzt.

