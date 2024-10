POL Schwaben Nord: Falscher Bankmitarbeiter

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Montag (14.10.2024) brach ein bislang unbekannter Täter in einem Imbiss in der Konrad-Adenauer-Allee ein. Der bislang unbekannte Täter entwendete gegen 02.00 Uhr Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er trug eine dunkle, lange Jacke, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und ...

mehr