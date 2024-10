Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbruch in Imbiss - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Montag (14.10.2024) brach ein bislang unbekannter Täter in einem Imbiss in der Konrad-Adenauer-Allee ein.

Der bislang unbekannte Täter entwendete gegen 02.00 Uhr Bargeld und flüchtete anschließend unerkannt. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er trug eine dunkle, lange Jacke, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und eine auffällig glitzernde Armbanduhr / Ringe.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell