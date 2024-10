Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Pkw droht abzustürzen

Mönchengladbach-Windberg, 03.10.2024, 11:29 Uhr, Birkenallee (ots)

Am heutigen Mittag gegen 11:29 Uhr erreichte die Leitstelle eine Meldung, dass eine Person mit ihrem Pkw eine Garagenwand durchbrochen habe und der Pkw in einen Schacht abzustürzen droht. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde zunächst das Fahrzeug mit der darin befindlichen Person gegen einen Absturz gesichert. Nach einer ersten rettungsdienstlichen Untersuchung der Person wurde der Pkw vorsichtig in die Garage zurückgezogen. Die Person wurde aus dem Fahrzeug befreit und zur weiteren Untersuchung an einen Notarzt übergeben. Die Person blieb unverletzt. Die Garage und der Pkw wurden stark beschädigt.

Alarmiert waren die Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Feuerwehrkran, ein Rüstwagen und ein spezieller Abrollbehälter für Bauunfälle aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Notarzt und ein Rettungswagen, die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Holger Coenen

