Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Mönchengladbach-Waldhausen, 01.10.2024, 14:13, Monschauer Straße (ots)

Am heutigen Nachmittag kollidierten zwei PKW im Kreuzungsbereich der Monschauer Straße und Karstraße. Eins der beiden Fahrzeuge überschlug sich dabei. Passanten meldeten den Unfall der Feuerwehr. Eine Schwester eines örtlichen Krankenhauses leistete erste Hilfe.

An der Einsatzstelle trafen die Einsatzkräfte auf eine leichtverletze Person, die sich bereits aus dem PKW befreit hatte. Der Rettungsdienst führte weitere medizinische Maßnahmen durch und brachte den Patienten in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Eine zweite Person saß noch in einem anderen PKW und wurde dort von einem Notarzt versorgt. Die Betroffene war nicht lebensbedrohlich verletzt, so dass die Einsatzkräfte eine schonende Rettung durchführten. Dafür entfernten sie einen Teil des Autos mit Spezialwerkzeug und retteten die Verletzte aus dem Fahrzeug. Anschließened wurde Sie vom Rettungsdiesnt in ein geeignetes Kranenkenaus gebracht.

Die Polizei regelte den Verkehr und nahm die Ermittlung zur Unfallursache auf. Die Monschauer Straße war in Fahrtrichtung Aachener Straße für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Rüstwagen der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), der Notarzt und zwei Rettungswagen der Stadt Mönchengladbach, die Polizei sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Sascha Göddertz

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell