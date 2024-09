POL-HRO: Wildunfall mit schwerverletzter Person

Schwerin (ots) - Ein 21-jähriger Mann befindet sich nach einer Fahrscheinkontrolle am gestrigen Vormittag in Untersuchungshaft. Der Mann habe zwei Kontrolleure bedroht und leistete im Anschluss Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen gegen 08:00 Uhr in der Hamburger Allee, in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Keplerstraße. Nachdem der Verdacht aufkam, dass der ...

mehr