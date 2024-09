POL-HRO: 21-Jähriger nach Fahrscheinkontrolle in U-Haft

Rehna (ots) - In der Nacht vom 31. August zum 01. September kam es in Rehna zum Einbruch in eine Apotheke. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen der oder die unbekannten Täter gewaltsam in eine Apotheke in der Schweriner Straße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor, Bargeld sowie diverse Medikamente. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Höhe des Stehlschadens im unteren vierstelligen ...

