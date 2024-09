POL-HRO: Diebstahl eines Minibaggers - Polizei sucht Zeugen

Güstrow/ Gnoien (ots) - Am gestrigen Vormittag ereignete sich in Gnoien ein Verkehrsunfall bei dem eine 72-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 52-jährige Deutsche gegen 09:20 Uhr mit ihrem Volvo den Bäbelitzer Weg in Fahrtrichtung der Friedenstraße. Am dortigen Stoppschild kam die Fahrzeugführerin vor dem Kreuzungsbereich dann zum Stehen ehe sie langsam anfuhr, um ...

mehr