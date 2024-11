Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ 12. Benefiz-Adventskonzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in St. Johannis unter neuer Leitung ++ Kriminalpräventionsrat hofft auf möglichst viele Zuhörende und sammelt Spenden ++

Ein Dokument

Lüneburg (ots)

Im Rahmen der Konzertreise durch Niedersachsen wird das Polizeiorchester Niedersachsen in diesem Jahr am 04. Dezember 2024 um 19:00 Uhr zum bereits zwölften Mal in der St. Johanniskirche in Lüneburg gastieren.

Im festlichen Ambiente der St. Johanniskirche lädt das Polizeiorchester Niedersachsen unter neuer Leitung zum diesjährigen Advents-Benefizkonzert ein. Seit dem 01.11.2024 hat Martin Spahr die Leitung des Polizeiorchesters von Thomas Boger übernommen. Der freischaffende Dirigent war zuvor als künstlerischer Betriebsdirektor am Stadttheater Gießen tätig. Nun freut er sich auf sein erstes Konzert mit dem Polizeiorchester Niedersachsen in Lüneburg.

Es erwarten Sie meisterhafte Interpretationen von Stücken berühmter Komponisten wie Johann Sebastian Bach oder Giacomo Puccini. Das Repertoire umfasst nicht nur klassische Meisterwerke, sondern auch herzerwärmende Weihnachtslieder, die die Vorfreude auf die besinnliche Weihnachtszeit wecken. Im Rahmen des knapp zweistündigen Konzertes werden unter anderem Lieder wie das Vorspiel zu "Hänsel und Gretel" von Humperdinck oder "Stille Nacht" gespielt. Es sollte für jede Altersgruppe etwas dabei sein.

Der Erlös dieses Benefizkonzertes ist für den Kriminalpräventionsrat bestimmt. Die Verantwortlichen hoffen auf möglichst viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Es werden Spenden für den guten Zweck eingesammelt, um verschiedene regionale Präventionsprojekte an KiTas und Grundschulen zu unterstützen. Der Eintritt ist auch in diesem Jahr frei.

Weitere Informationen zum Leitungswechsel des Polizeiorchesters Niedersachsen sind der Pressemitteilung der Zentralen Polizeidirektion Hannover (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/71297/5896626) vom 28.10.2024 zu entnehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell