Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Betrug durch Heizöl-Onlineshop

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Mittwoch, den 02.10.2024, bestellte ein 32-Jähriger aus Weinheim online auf der Seite heizoel-premium.de 1.500 Liter Heizöl für 1.200 Euro. Auf den ersten Blick wirkte das Angebot seriös, obwohl als Zahlungsart nur Vorauskasse möglich war. Der 32-Jährige überwies den fälligen Betrag auf ein deutsches Konto, erhielt eine Bestätigung und die Rechnung per Mail. Zudem meldete sich ein angeblicher Mitarbeiter des Online-Shops per Telefon. Er kündigte an, dass sich in Kürze ein Heizöllieferant mit dem Käufer in Verbindung setzen werde. Als mehrere Tage vergingen, sich niemand meldete und auch kein Öl geliefert wurde, versuchte der 32-Jährige wiederholt den Verkäufer zu kontaktieren. Es zeigte sich, dass es bei dem vermeintlich billigen Internet-Angebot um eine Betrugsmasche gehandelt hatte. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei grundsätzlich vor Fake-Shops im Internet. Gerade jetzt mit der beginnenden Heizperiode ist mit einem vermehrten Auftreten betrügerischer Anbieter von Heizöl, Gas oder Holz zu rechnen. Die Polizei rät:

- Grundsätzlich gilt: Je verlockender ein Angebot ist, desto misstrauischer sollten Sie sein. - Zur Überprüfung eines Online-Angebots hilft auch ein Blick in Diskussionsforen im Internet. - Zahlen Sie niemals per Vorkasse Geld an Ihnen unbekannte Anbieter. Nutzen Sie sichere Zahlungswege, z. B. Überweisungen auf Girokonten. Seriöse Internetportale stellen Bezahlmöglichkeiten zur Verfügung, die Ihr Geld schützen. - Erste Hilfe bei Betrugsverdacht: Speichern Sie alle E-Mails als Beweis. Fertigen Sie von der Internetseite einen Screenshot an. Heben Sie Überweisungsbelege usw. auf. Machen Sie, wenn noch möglich, bereits geleistete Zahlungen rückgängig und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. ' Lassen Sie sich nicht durch Drohungen mit Mahnverfahren oder hohen Kosten einschüchtern. Informieren Sie sich bei Verbraucherzentralen, einem Fachanwalt oder im Internet über Ihre rechtlichen Möglichkeiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell