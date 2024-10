POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) - Am Samstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi die L592 in Fahrrichtung Sinsheim-Reihen. In Höhe der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt wollte dieser nach links auf die A6 abbiegen. Hierbei unterschätzte er den Abstand zu einem entgegenkommenden Smart. Im Kreuzungsbereich kam es trotz einer Gefahrenbremsung zur Kollision der Fahrzeuge. Der Audi wurde im weiteren Verlauf ...

