Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Unfall mit drei Fahrzeugen - zwei leicht Verletzte

Sinsheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Audi die L592 in Fahrrichtung Sinsheim-Reihen. In Höhe der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt wollte dieser nach links auf die A6 abbiegen. Hierbei unterschätzte er den Abstand zu einem entgegenkommenden Smart. Im Kreuzungsbereich kam es trotz einer Gefahrenbremsung zur Kollision der Fahrzeuge. Der Audi wurde im weiteren Verlauf auf einen Fiat geschleudert, der verkehrsbedingt wartete. Der 53-jährige Smart-Lenker sowie seine Beifahrerin mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, die restlichen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Audi und der Smart waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell