Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6

Mannheim: Fahrzeug in Vollbrand - PM Nr.2

BAB6 / Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet kam es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der BAB6. Ein 43-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem BMW die BAB6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Kurz vor dem Autobahnkreuz Mannheim bemerkte er plötzlich ein Ruckeln des Motors. Bereits kurz darauf war durch den 43-Jährigen, ausgehend vom Motorraum, eine starke Rauchentwicklung wahr zu nehmen. Den Pkw konnte er noch auf dem Standstreifen abparken, ehe die ersten Flammen aus dem Motorraum schlugen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der BMW bereits in Vollbrand. Das ausgebrannte Fahrzeug musste im Anschluss an die Löscharbeiten abgeschleppt werden. Aufgrund nötiger Reinigungsarbeiten sowie auch zur Behebung von Schäden an der Fahrbahnoberfläche wurde die Autobahnmeisterei hinzugezogen. Der rechte Fahrstreifen der BAB6 war bis kurz nach 00.00 Uhr gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der enstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zu Personenschäden kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell