Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Arbeitsunfall endet tödlich

Mannheim (ots)

Am Samstag gegen 12:30 Uhr kam es in einem Ladengeschäft in den C-Quadraten der Mannheimer Innenstadt nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine 24-jährige Angestellte tödlich verletzt wurde. Hintergründe und Ursachen zum Unfallhergang sind bislang Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

