Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen endet mit Unfall - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23:25 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der Helmut-Kohl-Straße (B36) in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lieferten sich bereits im Fahrlachtunnel drei männliche BMW-Fahrer ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Kurz nach dem Tunnel befuhren zwei Ford und ein Mercedes ordnungsgemäß den rechten und linken Fahrstreifen der B36. Der vorausfahrende 20-jährige BMW-Fahrer erkannte die drei Pkw nicht rechtszeitig, leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte eine Kollision allerdings nicht mehr verhindern. Beide Ford sowie der Mercedes werden von dem BMW, teils mit erheblicher Wucht, touchiert. Einer der beiden Ford kippt in der Folge auf die rechte Fahrzeugseite und schlittert ca. 30 Meter über die Fahrbahn. Die beiden anderen rennbeteiligten BMW wurden in den Unfall nicht verwickelt. Der Unfallverursacher, sowie vier Insassen der ordnungsgemäß fahrenden PKW, wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 55.000 Euro. Der Fahrlachtunnel in Richtung Ludwigshafen musste für Reinigungsarbeiten bis 03:30 Uhr gesperrt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim. Gegen die drei BMW-Fahrer wird nun unter anderem wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Die Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrmanövern geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Mannheim, Tel.: 0621/174-4222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell