Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat aufgesprengt

Erfurt (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden wurden zwei männliche Personen durch einen Zeugen dabei beobachtet, wie sie sich an einem Zigarettenautomaten im Erfurter Hanseviertel zu schaffen machten. Hierbei wurde ein unbekannter Sprengkörper innerhalb des Automaten entzündet, sodass dessen Explosion zu massiven Beschädigungen und zur Öffnung des Automaten führte. Im weiteren Verlauf entfernten sich die Unbekannten mittels Fahrrädern vom Tatort. Durch eine detaillierte Personenbeschreibung konnte einer der zwei Männer durch die eingesetzten Polizeibeamten in Tatortnähe festgestellt und anschließend vorläufig festgenommen werden. Die folgende Durchsuchung der Person führte zum Auffinden von diversem Einbruchwerkzeug, jedoch nicht zum Auffinden von möglichem Beutegut. Nachdem der 35 Jährige für einige Stunden in den Hafträumen der Polizei über seine Tat nachdenken konnte, wurde er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt. Ob die Täter bei ihrer Tatausführung gestört wurden und somit bei der Erlangung der Beute erfolglos blieben, oder ob sich die Beute im Besitz des flüchtigen Täters befindet, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.(TK)

