Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fischwilderer ins Netz gegangen

Landkreis Sömmerda (ots)

Fischwilderer gingen einer Polizeistreife in der Nacht zu Sonntag in Gebesee ins Netz. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamten gegen 0:45 Uhr drei Männer in einem Nissan Pickup an. Dabei entdeckten sie auf der Ladefläche des Fahrzeugs acht noch lebende Fische. Zudem lagen dort noch zwei Angelruten und ein Netz, welche vermutlich als eine Art Schleppnetz genutzt wurden. Da die Fahrzeuginsassen im Alter von 35 bis 50 Jahren weder einen Fischerschein noch eine Angelerlaubnis vorweisen konnten, beschlagnahmten die Beamten die Fische und das Angelzubehör. Die drei Männer müssen sich nun wegen Fischwilderei und Tierquälerei strafrechtlich verantworten. Die noch lebenden Fische wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durch die Beamten nahe der Kontrollstelle in einen Fluss gesetzt. (DS)

