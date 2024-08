Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Gestohlenes E-Bike wieder aufgefunden

Schwerin (ots)

Ein am Montag, den 29. Juli 2024 am Hauptbahnhof Schwerin entwendetes E-Bike im Wert von 5.100,- Euro konnte am Mittwoch, den 31. Juli 2024 wieder aufgefunden werden.

Am Montag erstattete der Geschädigte im Bundespolizeirevier Schwerin Anzeige wegen Diebstahls seines E-Mountainbikes. Dieses hatte er am Montagvormittag in einer Fahrradabstellanlage am Hauptbahnhof Schwerin angeschlossen. Als er es am Nachmittag wieder abholen wollte, befand sich nur noch das durchtrennte Fahrradschloss am Fahrradständer. Eine sofort durchgeführte Nachsuche vor Ort und die polizeilichen Ermittlungen nach dem Täter verliefen bislang ergebnislos. Am Mittwoch meldete sich der Geschädigte telefonisch beim Bundespolizeirevier Schwerin und teilte mit, dass er sein gestohlenes E-Bike mittels GPS-Ortung in Schwerin lokalisieren konnte. Die eingesetzte Streife des Bundespolizeireviers Schwerin begab sich daraufhin sofort zur angegebenen Adresse und konnte das Fahrrad im dortigen Hausflur auffinden. Die Farbe des Fahrrades wurde zwischenzeitlich verändert. Das E-Bike konnte jedoch durch den rechtmäßigen Eigentümer zweifelsfrei identifiziert werden. Es wurde zunächst sichergestellt. In diesem Zusammenhang konnte vor Ort durch die Beamten der Bundespolizei ein 39-jähriger Mann ermittelt werden. Dieser stimmte der Durchsuchung seiner Wohnung und Kellerräume freiwillig zu. Die zwischenzeitlich zuständigkeitshalber hinzugerufenen Kollegen der Polizeiinspektion Schwerin führten die Durchsuchung durch, fanden mehrere Fahrradrahmen, Motoren und Werkzeuge auf und stellten diese sicher. Ob es sich hierbei um Stehlgut handelt, ist nunmehr Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizeiinspektion Schwerin, an die der Sachverhalt zuständigkeitshalber abgegeben wurde.

