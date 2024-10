Zentrale Polizeidirektion Hannover

ZPD-H: Neue Töne im Polizeiorchester Niedersachsen: Martin Spahr tritt Nachfolge von Thomas Boger an

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hannover (ots)

Ab dem 1. November hat das Polizeiorchester Niedersachsen einen neuen Leiter: Martin Spahr folgt als musikalischer Leiter auf Thomas Boger. Boger verabschiedete sich nach 15 Jahren im Amt während seines letzten Konzertes am 13. Dezember 2023. Seit dem 1. Februar 2024 ist Boger bereits als Chefdirigent des Landespolizeiorchesters Nordrhein-Westfalen tätig.

Sein Nachfolger Martin Spahr ist freischaffender Dirigent und war zuvor als künstlerischer Betriebsdirektor am Stadttheater Gießen tätig, wo er bis 2022 die Position des Ersten Kapellmeisters innehatte. Seit 2023 steht er als ständiger Dirigent am Pult der Marburger Philharmonie und seit 2024 auch des Marburger Kammerorchesters. Darüber hinaus war er maßgeblich am künstlerischen Wiederaufbau des SAP Sinfonieorchesters nach den pandemiebedingten Einschränkungen beteiligt. Sein Debüt feierte Spahr 2018 bei den Wiesbadener Maifestspielen, den Osterfestspielen Baden-Baden und mit dem Ensemble Reflektor. 2019 dirigierte er die Ensemble Modern Akademie und trat beim Klangspuren-Festival in Innsbruck und Schwaz auf. Bis 2020 war er ständiger Dirigent des Kursinfonieorchesters Bad Nauheim. Besondere Aufmerksamkeit erregte er durch die musikalische Leitung der Schnittke-Oper "Leben mit einem Idioten", Heiner Goebbels' szenischem Konzert "Surrogate Cities" sowie durch zahlreiche deutschsprachige Erstaufführungen, darunter mehrere Deutschlandpremieren. Weitere Engagements führten ihn unter anderem zur Mittelsächsischen Philharmonie, der Polnischen Kammerphilharmonie und der Philharmonie Südwestfalen sowie kürzlich erneut zu den Wetzlarer Festspielen. Spahr ist zudem Alumnus der Akademie Musiktheater heute der Deutschen Bank Stiftung. "Ich freue mich sehr auf einen hochmotivierten, souveränen und engagierten Klangkörper und die vielen individuellen Stärken der Musikerinnen und Musiker an den Instrumenten. In den bisherigen kurzen Begegnungen habe ich mich herzlich willkommen gefühlt und die ersten tollen Flecke in Hannover entdeckt. Der Schritt zum Polizeiorchester bedeutet für mich auch, meine Kreativität und mein Handwerk einem höheren Zweck zu widmen. Als zweifacher Familienvater habe ich diesen Wunsch schon lange gehegt. Ich hoffe, meine Fähigkeiten und mein Netzwerk so einbringen zu können, dass das Orchester sein Renommee weiter ausbauen kann und wir musikalisch wie gesellschaftlich relevante und spannende Kooperationen und Projekte eingehen können", freut sich Spahr im Ausblick auf seine neue Aufgabe.

Original-Content von: Zentrale Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell