Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw knallt gegen geparkten Lkw und flüchtet

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag ereignete sich in den Abendstunden (etwa zwischen 18:00 Uhr und 22:00 Uhr) in Pößneck in der Weidenäckerstraße ein Verksunfall, bei welchem ein Pkw gegen einen geparkten Lkw stieß und im Anschluss die Unfallstelle verließ, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein schwarzer VW die Straße "Malmsgelänge" und folgte der Vorfahrtsstraße nach links auf die Weidenäckerstraße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen das Heck eines geparkten Sattelzuges. Durch die Kollision wurde der VW vorn rechts wahrscheinlich erheblich beschädigt. Den Spuren nach fehlt dem Fahrzeug vorn rechts der Radzierdeckel, der rechte Außenspiegel und die Scheibe der Beifahrertür. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Hinweise zum Verursacher nimmt die PI Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell