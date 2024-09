LPI-SLF: Verletzter Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw

Rudolstadt (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern kam es am Mittwochnachmittag in Rudolstadt. Kurz vor 16 Uhr fuhr ein Radfahrer von der Bundesstraße 88 kommend in Richtung Unterführung/ Stadtbrücke. In entgegengesetzter Richtung fuhr ebenfalls ein Radfahrer. In der Unterführung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den Männern im Alter von 19 und 24 Jahren. Der 19-Jährige wurde durch die Kollision ...

