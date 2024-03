ZPD-H: Einladung zum Presseabend der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen am 24.04.2024(für Film- und Fernsehraufnahmen geeignet)

Hannover (ots) - Das Innovation Hub der niedersächsischen Polizei hat am 25. und 26. November ihren ersten "True Crime Hackathon" in der neuen IT-Außenstelle der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) in der Ahrensburger Straße in Hannover organisiert. Dieses bewährte Veranstaltungsformat aus der IT-Branche soll die ...

mehr