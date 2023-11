Zentrale Polizeidirektion Hannover

ZPD-H: Einladung (geeignet für Foto- und Fernsehaufnahmen) True Crime Hackathon der Polizei Niedersachsen

Hannover (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Innovation Hub der Polizei Niedersachsen veranstaltet am 25. und 26. November 2023 erstmalig in der niedersächsischen Polizei einen "True Crime Hackathon". Bei diesem in der IT-Branche bewährten Format kommen die Teilnehmenden aus den unterschiedlichsten IT- und Informatikbereichen zusammen und bearbeiten in verschiedenen Teams unterschiedliche Challenges zu Problemstellungen und Aufgaben aus dem polizeilichen Bereich.

Sie haben die Möglichkeit, den Tüftlerinnen und Tüftlern am

Samstag, 25. November 2023 in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in den Räumen der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in der Ahrensburger Straße 3 in 30659 Hannover

bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.

Hierzu bitten wir um eine kurze Anmeldung bis Freitag, 24.11.2023, 12 Uhr, per Mail an pressestelle@zpd.polizei.niedersachsen.de mit Redaktion, Name, Telefonnummer sowie einer Kopie des Bundespersonalausweises. Da die Veranstaltung in Teilen im polizeilichen Sicherheitsbereich stattfindet, werden Sie am Haupteingang der Räumlichkeiten in der Ahrensburger Straße 3 in Empfang genommen. Für O-Töne stehen Ihnen zu dem Termin Kathleen Arnhold, Polizeivizepräsidentin der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen sowie der Leiter des Innovation Hub der Polizei Niedersachsen, Oskar Neda, zur Verfügung.

Vielen Dank!

