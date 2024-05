Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Katalysatoren

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 10.05.2024, ca. 19:00 Uhr, bis 11.05.2024, ca. 09:45 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter sowohl in der Martin-Schongauer-Straße, als auch in der Käthe-Kollwitz-Straße in Frankenthal die Katalysatoren zweier Fahrzeuge entwendet.

Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um PKWs der Marke VW und Mitsubishi.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell