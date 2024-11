Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Rauchentwicklung an Stromkasten ++ 75-jähriger Senior aus Heim verschwunden ++ Mit knapp 2 Promille auf E-Scooter ++ Männer stehlen Alkohol aus Wohnwagen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Schlafzimmer beschädigt

Unbekannte schlugen mit einem nicht bekannten Gegenstand am 25.11.2024 um kurz nach Mitternacht im Schildsteinweg auf eine Fensterscheibe ein. Hierdurch ist es zu einer Beschädigung der äußeren Verglasung gekommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg / Stadtkoppel - Nicht vor Wegrollen gesichert - Drei beschädigte Pkw

Ein Fahrzeugführer hatte am 25.11.2024 gegen 20:30 Uhr seinen Pkw VW Passat nach dem Parken nicht ausreichend vor dem Wegrollen gesichert. Als der 24 Jahre alter Fahrer zurück zu seinem in der Stadtkoppel geparkten Pkw kam, musste er feststellen, dass sein Pkw nicht mehr an Ort und Stelle stand und in einen weiteren Pkw gerollt war. Als wenn das noch nicht genug war, wurde durch den Zusammenstoß auch dieser Pkw in einen geparkten Pkw geschoben. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 1000 Euro.

Lüneburg - Rauchentwicklung an Stromkasten - Aufmerksamer Anwohner

Durch einen aufmerksamen Anwohner konnte am Sonntagvormittag des 24.11.2024 eine Rauchentwicklung an einem Stromkasten im Rehhagenweg entdeckt werden. Nach Eintreffen der Feuerwehr kam es zu keinem größeren Schaden. Die Polizei geht nach derzeitigen Ermittlungen von einem technischen Defekt aus.

Lüneburg / Kleine Bäckerstraße - Portemonnaie aus Handschuhfach gestohlen

In den späten Abendstunden des 24.11.2024 entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Ford Transit in der Fußgängerzone "Kleine Bäckerstraße", ein im Handschuhfach verstautes Portemonnaie. Neben rund 40 Euro Bargeld fehlen Ausweisdokumente und Bankkarten. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg / Große Bäckerstraße - Bauchtasche entwendet

Zu einem Diebstahl einer Bauchtasche kam es am frühen Vormittag des 25.11.2024 in der "Große Bäckerstraße". Der 26 Jahre alte Täter griff nach einer auf einem Verkaufsständer befindlichen Bauchtasche und entfernte sich fußläufig. Hierbei wurde er jedoch durch einen Zeugen beobachtet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 26-Jährigen samt Diebesgut im Nahbereich antreffen.

Mechtersen - Zwei Diebstähle aus Pkw

In der Nacht zum Montag, den 25.11.2024 kam es in Mechtersen in der Straße "Am Bahndamm" sowie "Im Dorfe" jeweils zu Diebstählen aus Pkw. Unbekannte gelangten in die vermutlich nicht verschlossenen Pkw und entwendeten insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld sowie diverse Bank- und Scheckkarten. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Wittorf - Werkzeug gestohlen - Technikraum zur Biogasanlage aufgebrochen

"Auf dem Felde" in Wittorf gelangten Unbekannte in der Nacht zu Montag, den 25.11.2024 in die Werkstatt eines Landwirtschaftlichen Betriebes und entwendeten mehrere Werkzeuge. Des Weiteren wurde eine Tür zum Technikraum der Biogasanlage gewaltsam geöffnet, aus welchem nach ersten Ermittlungen jedoch nichts entwendet wurde. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-79940-0, entgegen.

Bardwoick - 75-jähriger Senior aus Heim verschwunden

Seit Freitag, den 22.11.2024 sucht die Polizei nach dem 75-jährige Hans Heiner S. aus der Seniorenresidenz in der "Große Straße" in Bardowick. Hans Heiner S. wurde zuletzt am 22.11.2024 gegen 13:00 Uhr in der Seniorenresidenz gesehen. Der 75-Jährige kann aufgrund einer Vorerkrankung nicht sprechen, ist jedoch körperlich und geistig fit. Bereits in der Vergangenheit war Hans Heiner S. aus der Residenz abgängig. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg bzw. Bardowick, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Männer stehlen Alkohol aus Wohnwagen - Polizei sucht Hinweise

Zwei Männer betraten am 24.11.2024 gegen 23:00 Uhr einen geschlossenen aber nicht verschlossenen Wohnwagen in der Straße "Ziegelberg". Dort entwendeten sie zwei Flaschen mit hochprozentigem Alkohol im Wert von unter 50 Euro. Einer der Männer trug einen roten Kapuzenpullover. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Imbiss - Täter mit Haftbefehl

Zu einem Einbruch in ein Imbisswagen kam es am 24.11.2024 gegen 17:00 Uhr in der Gertrud-Noch-Straße. Ein Mann versuchte dabei im Inneren des Wagens vergeblich die Kasse aufzuhebeln. Als er Diebesgut zum Abtransport bereitlegte, wurde er von der Polizei gefasst. Eine Überprüfung ergab, dass für den 36-Jährigen ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Zusätzlich wurde ein E-Scooter aufgefunden, mit dem der Mann zum Tatort gefahren ist. Dieser wurde durch einen Diebstahl erlangt. Diverse Beweismittel wurden beschlagnahmt.

Uelzen - Ohne erforderliche Fahrerlaubnis - Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Ein 35-Jähriger wurde am 25.11.2024 gegen 08:00 Uhr in einem Mercedes fahrend in der Tile-Hagemann-Straße angetroffen und kontrolliert. Die Polizei stellte fest, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er ist bereits häufiger aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt worden. Die Polizei stellte daher den Fahrzeugschlüssel sicher.

Bad Bevensen - Mit knapp 2 Promille auf E-Scooter - Berauschte Fahrt endet nach Verkehrskontrolle

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 46 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters in der Bahnhofstraße von der Polizei angehalten. Aufgrund von Auffälligkeiten wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Bad Bodenteich - Einbruch in Einfamilienhaus - Tür gewaltsam geöffnet

Die verschlossene Eingangstür eines Einfamilienhauses im Rosenweg wurde im Zeitraum vom 23.11.2024 bis zum 24.11.2024 durch Unbekannte gewaltsam geöffnet. Anschließend durchsuchten sie das derzeit unbewohnte Objekt. Der Sachschaden liegt bei knapp 300 Euro. Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Schwienau - Drei verletzte nach Verkehrsunfall auf Landesstraße

Ein Senior befuhr am 25.11.2024 gegen 06:30 Uhr die Landesstraße 233 aus Richtung Schwienau kommend in Fahrtrichtung Ebstorf mit einem Kia Sportage. Dabei kam er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem an einer Einmündung verkehrsbedingt wartenden Ford Scorpio. Der Senior, seine Beifahrerin und der Fahrer des Ford erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 17000 Euro geschätzt.

Wrestedt - Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen - Zwei Personen leichtverletzt

Aufgrund von Unachtsamkeit kam ein 18 Jahre alter Fahrer eines VW Golf am 24.11.2024 gegen 12:00 Uhr von der Fahrbahn der Kreisstraße 6 auf Höhe eines Bahnübergangs ab und verunfallte. Einer der beiden jugendlichen Insassen sowie der Fahrer wurden leichtverletzt. Der Schaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell